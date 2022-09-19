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Десятки школьников оказались заперты в Останкинской башне из-за погоды

15:00
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

В столице объявлено штормовое предупреждение

В понедельник 50 человек оказались запертыми на Останкинской башне - в первый день её открытия после реконструкции. Во всём виновата погода!

Штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду обесточил лифт. Сразу две группы детей застряли на смотровой площадке и не могут спуститься вниз, сообщает "ТВ Центр".

А в Филёвском парке из-за ветра обрушился временный переход, он упал прямо на проходившего рядом пешехода и семь припаркованных машин. Мужчина отделался испугом. А иномарки придётся ремонтировать.

Сегодня в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Виновник - южный циклон. Он сейчас активно пересекает мегаполис. Принося дожди, а местами даже ливни. Но главное - ветер, из-за которого в столице объявлено штормовое предупреждение.

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