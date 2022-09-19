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Власти Киргизии заявили о самой масштабной эвакуации в истории страны

14:30
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Ситуация на киргизско-таджикской границе резко обострилась 14 сентября

Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов сообщил, что нынешняя эвакуация населения из приграничных киргизских сел - самая масштабная в истории страны.

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Эвакуировано более 142 тысяч граждан, из которых около 136 тысяч - из Баткенской и 5 тысяч - из Ошской области.

"Некоторые [киргизские граждане] были убиты путем истязаний, [нападавшие] глумились над трупами. Раньше такого не было, раньше мы такого не замечали. Это признаки того, что в этих боевых действиях участвовали, возможно, представители экстремистских и террористических организаций", - цитирует Иманкулова ТАСС.

Ситуация на киргизско-таджикской границе резко обострилась 14 сентября. Стороны начали массированные обстрелы приграничных территорий, в том числе с применением тяжелого вооружения. Конфликт привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон.

Владимир Путин в телефонных разговорах с президентами Киргизии и Таджикистана призвал не допустить эскалации на границе. Российский лидер также выступил за дипломатическое урегулирование приграничного конфликта.

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