ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во время рейса Новокузнецк - Петербург умер командир самолета

14:54
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Лайнер совершил экстренную посадку

Следовавший рейсом Новокузнецк - Санкт-Петербург самолет авиакомпании "Икар" совершил экстренную посадку на запасной аэропорт в Омске из-за плохого самочувствия командира воздушного судна, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Пилоты пассажирского самолёта уснули в небе над Африкой
Самый молодой пилот завершил кругосветное путешествие

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался", - сказано в сообщении.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, медики, прибывшие в аэропорт, констатировали смерть пилота до оказания ему медицинской помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь возле самолета
Скорая помощь возле самолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.