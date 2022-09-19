Во время рейса Новокузнецк - Петербург умер командир самолета

Лайнер совершил экстренную посадку

Следовавший рейсом Новокузнецк - Санкт-Петербург самолет авиакомпании "Икар" совершил экстренную посадку на запасной аэропорт в Омске из-за плохого самочувствия командира воздушного судна, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался", - сказано в сообщении.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, медики, прибывшие в аэропорт, констатировали смерть пилота до оказания ему медицинской помощи.

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