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Байден рассмеялся на похоронах Елизаветы II

15:03
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Смеющийся президент США попал на видео

Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Президент США рассмеялся во время церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Американский лидер прибыл в Лондон с супругой Джилл. У входа в Вестминстерское аббатство он решил пообщаться с одним из присутствующих на траурной церемонии.  Камеры запечатлели Байдена оживленно беседующим и смеющимся.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Королем стал принц Чарльз, он взял имя Карл III. Его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Джо Байден попадает в неловкие ситуации с завидной регулярностью. Президент США путает Ирак и Иран, Ливию с Сирией и даже имена своих предшественников в Белом доме – Барака Обамы и Дональда Трампа. Путает Байден и эскалацию с вакцинацией, напоминает РИА Новости.

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