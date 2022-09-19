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Минпромторг отказался маркировать ввезенные по параллельному импорту товары

15:23
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Качество от этого не пострадает, заверили в ведомстве

Вводить специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта, не планируется. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Министр пояснил, что "если мы говорим о качестве, то контролем качества подвергается таким же абсолютно, как и традиционный импорт или производство внутри страны".

Если по схеме параллельного импорта в Россию ввозят товары, подпадающие под особую маркировку в соответствии с требованиями российского законодательства, тогда "маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе", уточнил Мантуров.

Однако какой-либо особой маркировки именно для параллельного импорта не будет, цитирует главу Минпромторга РИА Новости.

Ранее Денис Мантуров рассказал, что программу параллельного импорта, действующую в России в 2022 году, продлят и на 2023 год. По словам Мантурова, соответствующее решение уже подготовлено, поскольку российские власти заинтересованы в том, чтобы отечественные предприятия занимали нишу на рынке.

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