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ЕС признал неспособность одного источника заместить газ из России

15:37
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Брюссель продолжает искать замену российским энергоресурсам

В Евросоюзе не рассчитывают на то, что заменить поставки газа из России удастся при помощи какого-либо одного источника энергии. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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По словам европейского чиновника, власти ЕС "никогда не говорили, что какой-либо отдельный источник сам по себе заменил бы российский газ", сообщает РИА Новости.

В Венгрии ранее скептически оценили антироссийские санкции, нацеленные на поставки энергоресурсов. Как заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, в Европе "учили, что санкции вводит сильный против слабого". Однако в действительности произошло наоборот.

По словам политика, ситуация показала, что "мы в Европе — энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана".

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