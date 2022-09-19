Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы ВГА Херсонской области

В начале августа на политика было совершено покушение

Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы военно-гражданской администрации Херсонской области, сообщается в Telegram-канале политика.

"Сергей Елисеев сложил с себя полномочия врио главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона", - также сказано в посте.

Сам Сальдо отметил, что курс Херсонской области на вхождение в состав России остается твердым и неизменным.

В начале августа на главу ВГА Херсонской области было совершено покушение, его пытались отравить. 5 августа Сальдо был госпитализирован в крымскую больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Позже спецбортом его перевезли в Москву и поместили в реанимацию токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского.

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