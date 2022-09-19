Продажи новогодних туров в Турцию выросли в несколько раз

Эксперты считают, что спрос еще увеличится

Как сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России, в середине сентября продажи туров в Турцию на Новый год выросли в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос подрастет еще на 30-40% в ближайшее время.

"Значительный рост ранних продаж эксперты объясняют ограниченным количеством рейсов и опасениями туристов упустить выгодное предложение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что россияне чаще всего россияне бронируют новогодние туры в Стамбул. Также популярностью пользуются Анталья и горнолыжные курорты.

На текущий момент новогодние каникулы в пятизвездочном отеле стоят в среднем 170 тысяч рублей на двоих за семь дней.

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