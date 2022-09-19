Модернизированный Ка-52 получил защиту от всех ПЗРК

Обновленная машина уже испытана в СВО на Украине

Усовершенствованный бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту модернизированного вертолета Ка-52М от всех современных переносных зенитных ракетных комплексов. Как сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе, в конструкции использованы новые разработки в сфере материаловедения.

"Вертолет Ка-52М получил усовершенствованный бортовой комплекс обороны, который защитит его от всего существующего спектра ПЗРК", — приводит слова источника ТАСС.

Новейшие материалы позволили повысить показатели в сфере баллистической защиты без радикального увеличения массы машины. Кроме того, в конструкции фюзеляжа Ка-52М увеличена доля антикоррозийных материалов. Ранее сообщалось, что обновленный вертолет был испытан во время специальной военной операции на Украине.

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