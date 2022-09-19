Индия сэкономила почти полмиллиарда долларов на российской нефти

Об этом рассказали источники в индийском правительстве

Индия, нарастив закупки российской нефти по более низким ценам с марта 2022 года, смогла сэкономить на этом 439,7 млн долларов. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказали источники в индийском министерстве торговли.

По данным ведомства, которые приводит газета The Times of India, Индия закупила углеводородного сырья у РФ в марте на свыше 12 млрд долларов. Для сравнения: в марте 2021 года стоимостной объем закупок российской нефти составлял немногим более 1,5 млрд долларов.

В апреле-июле 2022 года импорт российской нефти в Индию оценивался в 11,2 млрд долларов, что почти в восемь раз больше показателей аналогичного периода 2021 года (1,3 млрд долларов).

Как пишет The Times of India, возможность приобретать нефть у России по сниженной цене крайне важна для Нью-Дели, поскольку потребности Индии в этом энергоносителе на 83% удовлетворяются за счет импорта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Москва предложила Индии скидку на нефть за отказ примкнуть к странам, которые собираются ввести лимит цен на российское черное золото. Представитель Кремля заявил, что это не соответствует действительности.

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