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Кремль опроверг утверждение нового бюджетного правила

16:00
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

В 2022 году отдельные положения бюджетных правил прекратили действовать

Российские власти продолжают работу над новым бюджетным правилом. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин дал указания по проекту федерального бюджета

Официальный представитель Кремля опроверг сообщения о том, что на прошедшем в понедельник совещании были согласованы новые параметры бюджетного правила. 

Песков подчеркнул, что работа над новым бюджетным правилом будет продолжена, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что бюджет Российской Федерации в августе 2022 года получит 359,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Однако в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.

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