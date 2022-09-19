Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 стран

Ведется работа по модернизации консульских информационных систем

Министерство иностранных дел России сообщило о проведении работ по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта ведомства по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от DDoS-атак.

Уточняется, что работы будут завершены к концу года.

"Руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по этим визам", - говорится в сообщении.

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