Зеленский подписал указ о создании 15 администраций в Херсонской области

Регион находится под контролем ВС России

Указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области подписал президент Украины Владимир Зеленский. Сельские военные администрации должны появиться, в частности, в Аскания-Нове, Борозенском, Новониколаевке, а в Херсонском районе указано создать Херсонскую городскую администрацию.

Генштаб ВСУ и областные власти должны принять все необходимые меры для создания администраций.

Херсонская область на юге Украины граничит с Республикой Крым. С середины марта регион находится под полным контролем российских войск, военно-гражданская администрация была сформирована в конце апреля, передает ТАСС.

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