Вуди Аллен снимет свой последний фильм

Легендарный режиссер завершает карьеру

Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен объявил о завершении карьеры, пишет Variety.

Как сообщил постановщик, он отправляется в Европу, чтобы снять свою 50-ю картину. Это будет последняя режиссерская работа Аллена. В дальнейшем он намерен писать книги.

Съемки стартуют через несколько недель в Париже. Сам Аллен описывает ленту как нечто похожее на "Матч Поинт". Фильм, по его словам, будет "захватывающим, драматичным и зловещим". Картина будет полностью на французском.

Вуди Аллену 86 лет. На его счету - три "Оскара" за лучший сценарий ("Энни Холл", "Ханна и ее сестры", "Полночь в Париже") и один за режиссуру ("Энни Холл"), а также "Серебряный Медведь" Берлинского кинофестиваля и "Золотой лев" Венеции за вклад в мировой кинематограф.

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