ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вуди Аллен снимет свой последний фильм

16:20
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Легендарный режиссер завершает карьеру

Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен объявил о завершении карьеры, пишет Variety.

Джим Керри назвал условие возвращения в кино
Брэд Питт передумал завершать карьеру

Как сообщил постановщик, он отправляется в Европу, чтобы снять свою 50-ю картину. Это будет последняя режиссерская работа Аллена. В дальнейшем он намерен писать книги.

Съемки стартуют через несколько недель в Париже. Сам Аллен описывает ленту как нечто похожее на "Матч Поинт". Фильм, по его словам, будет "захватывающим, драматичным и зловещим". Картина будет полностью на французском.

Вуди Аллену 86 лет. На его счету - три "Оскара" за лучший сценарий ("Энни Холл", "Ханна и ее сестры", "Полночь в Париже") и один за режиссуру ("Энни Холл"), а также "Серебряный Медведь" Берлинского кинофестиваля и "Золотой лев" Венеции за вклад в мировой кинематограф.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вуди Аллен
Вуди Аллен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.