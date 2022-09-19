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Минобороны России представило новые факты о биооружии на Украине

16:41
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Доказательства передали участникам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия

Российская сторона представила в Женеве вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Минобороны рассказало о работе биолабораторий США на Украине

Представитель Минобороны уточнил, что собранные факты были переданы участникам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, которое было инициировано Российской Федерацией.

Представители государств-участников получили копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам, отметил Кириллов.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях, включая противочумный институт имени Мечникова, сообщает РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев предупредил, что развернутая Соединенными Штатами сеть биологических лабораторий опасна для россиян. Представитель Совбеза отметил, что только на Украине таких лабораторий насчитывается более 30.

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