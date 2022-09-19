ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса

Под снарядами гибнут дети

Сегодня днем в Донецке 16 мирных жителей - включая детей - стали жертвами варварской атаки украинских националистов. В разгар рабочего дня мощные взрывы прогремели в Куйбышевском районе. Сразу два снаряда упали рядом с остановкой общественного транспорта и магазином. Еще один удар пришелся по территории рынка в Кировском районе. Кроме этого, в результате атаки повреждены жилые дома. Массированным обстрелам ВСУ подверглись и другие населенные пункты.

Мирный Донецк под шквальным огнем. ВСУ выпустили по Куйбышевскому району девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. В результате удара на площади Бакинских комиссаров погибли 13 жителей. Еще три жертвы - в районе рынка "Сокол".

Утром под обстрелом оказалась Еленовка, где в колонии содержат украинских военнопленных. Удар по СИЗО - попытка Киева убрать свидетелей своих преступлений, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Власти республики и России уже приглашали экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста для оценки ситуации, но никто так и не приехал.

"Еленовка подверглась обстрелу. Не только сам населенный пункт, но и исправительная колония, где содержатся пленные. Один человек погиб, пятеро ранены. Противник по-прежнему уничтожает свидетелей, здесь явный умысел Зеленского абсолютно понятен", - отметил Пушилин.

Союзные силы продолжают оттеснять противника от Донецка, чтобы артиллерия ВСУ как можно меньше била по мирным кварталам. Наши бойцы уже на окраинах Артемовска, подразделения поддерживает авиация.

"В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники", - сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

Под массированным обстрелом находится и район Запорожской линии соприкосновения, где ВСУ уже две недели скапливали живую силу и бронетехнику. Уничтожено более 70 военнослужащих, бойцов теробороны и боевиков нацбата "Карпатская сечь". Высокоточным оружием нанесен удар по заводу "Искра" в городе Запорожье. В цехах обслуживали американские реактивные системы HIMARS. Украина ответила обстрелом мирного населенного пункта. В результате ударов ВСУ раскурочена сельскохозяйственная техника, склад, который был построен из мощных бетонных блоков, тоже не выдержал, стены обрушились. Внутри было порядка 100 тонн зерна и столько же семечек. Весь урожай уничтожен.

Анатолий Благоторенко - хозяин склада. Рядом его сотрудник, он легко ранен. Оба выжили чудом. Повезло, что здание рухнуло в другую сторону.

Пришиб - небольшой поселок в 30 километрах от линии соприкосновения. Здесь живут сельским хозяйством. После обстрела ВСУ на свиноферме как минимум один человек погиб, есть раненые.

"Здесь были мирные люди, которые занимались свинофермой. Удар именно точный, вы можете заснять как прилетели снаряды, точно в строения - ни одного промаха. Это только гражданская инфраструктура. Здесь нет военных. Это лицо этого укронацизма", - указал Вячеслав Бедняк, глава ПГТ Михайловка.

Животные разбежались по территории. Свиноферма разрушена. Восстановлению не подлежит. ВСУ стреляли прицельно.

Энергодар, где сейчас идет процесс охлаждения ядерных реакторов, тоже под обстрелом. ВСУ ведут артиллерийский огонь со стороны Никополя. Снаряды ложатся в районе береговой линии, недалеко от атомной станции. Еще одна цель - крупнейшая на Украине ТЭС. Сейчас она тоже не работает, но ее мощности понадобятся в случае возобновления работы АЭС.

Над Херсонской областью постоянно работает ПВО. В районе Новой Каховки перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM. А вот так очередное наступление ВСУ на Херсонщине было остановлено нашей "крылатой пехотой". Российские десантники шквальным огнем из самоходок и танков ликвидировали огневые точки противника и оперативно сменили позицию.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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