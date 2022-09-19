Сносил все на пути: подробности урагана в Курской области

Повреждены сотни домов и десятки автомобилей

Большая группировка МЧС задействована в ликвидации последствий мощного урагана, который обрушился на Курскую область. Огромная воронка с бешенной скоростью сносила все на своем пути - повреждены сотни домов и десятки автомобилей. Стихия унесла жизни двух человек, а из-за повреждения ЛЭП без электричества до сих пор остаются около 10 тысяч.

Смерч сопровождался грозами и ливнями. Разрушения зафиксированы в 42 населенных пунктах. Пострадали сотни домов, библиотека в Кореневском районе же и вовсе не подлежит восстановлению. Ветром повалены более полусотни деревьев. Под одним из них погиб мужчина. Еще одна жертва стихии - 18-летний студент курского автотехнического колледжа. В этот момент он находился в комнате общежития. Ветер и дождь были такой силы, что оконное стекло не выдержало и разбилось. Молодого человека ранило осколками в живот. Он погиб от кровопотери на руках у товарищей.

"Пытались как-то задерживать кровь, чтоб не уходила, но, увы, не получилось. Пока ждали медиков… К сожалению, никак не подъехать было, тут все было завалено. Паника была", - рассказывают студенты.

С самого здания общежития ветер сорвал крышу. Сейчас родители забрали почти всех студентов домой. Лишь по счастливой случайности больше никто не пострадал - ведь конструкция полетела прямо на жилые дома.

"Привез девушек сюда с ЖД-вокзала. Привез и не стал высаживать, потому что ливень был. И слава богу, что не высадил - они спаслись. А так бы, если бы вышли, то их побило бы крышей вот этой", - говорит Игорь Долженков.

Коммунальные службы и МЧС до сих пор устраняют последствия урагана. Работы осложняются тем, что сегодня вечером порывы ветра в Курской области снова сильные - до 22 м/с.

"Произошло нарушение условий жизнеобеспечения, падение деревьев на кровли жилых домов, социально-значимых объектов в 4-х муниципальных образованиях, в том числе - в городе Курске. Ведутся работы по распиловке упавших деревьев, по уборке строительных конструкций", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Курской области Александр Мезенцев.

Причина такого необычного для Черноземья природного явления, как торнадо, стал циклон "Рейли", зародившийся на границе Балканских гор и теплых вод Средиземного моря. Он очень быстро промчался по странам южной Европы и вышел на юго-запад России. После Курска фронт двинулся в Тверскую и Новгородскую области, а дальше - в строну республики Коми.

За двое суток на европейской части страны выпало до трети месячной нормы осадков. Также под влиянием циклона опустилось атмосферное давление - до 727 мм рт. ст. Ощутили на себе "Рейли" и жители столицы: сегодня в Москве дожди и холодный шквалистый ветер - до 25 м/с. В Филях на машины упал временный переход.

Александра Панина, Артемий Мельников, "ТВ Центр"

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