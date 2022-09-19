Некоролевский этикет: Запад превращает похороны Елизаветы II в фарс

Отличился в том числе Джо Байден

Великобритания прощается с королевой. После 10 дней траура гроб с Елизаветой II доставили в Виндзорский замок, где скоро начнется закрытая погребальная служба. А днем в Вестминстерском аббатстве прошла панихида, участие в которой приняли почти две тысячи человек: в том числе члены королевской семьи и высокопоставленные гости. Впрочем, некоторые из зарубежных политиков, похоже, не до конца осознали, по какому поводу приехали, так что не обошлось без неловких моментов.

Задрапированный королевским штандартом гроб, на котором - корона британской империи и венок из цветов, срезанных в монарших садах, следует из Вестминстерского дворца в аббатство. Возглавляют траурную процессию две сотни волынщиков и барабанщиков. Позади идут новый Король Карл III, его братья, сестра и сыновья - принц Уэльский и герцог Сассекский.

Так завершается последнее, десятидневное путешествие Елизаветы по Соединенному Королевству. Невероятно пышное для нынешних кризисных условий. Но о британском народе и его тяготах, конечно, не подумали. К примеру, публичную церемонию прощания в Вестминстерском дворце организовали так, что в очереди люди стояли целые сутки. Для многих, впрочем, было важно прийти, несмотря ни на что.

"Когда вы попадаете внутрь, это просто, я просто не могу, нет слов, чтобы описать это! Она царствовала всю свою жизнь, будет царствовать и после смерти, в наших сердцах", - говорят люди.

Однако что для одних - горе, для других - возможность пропиариться. Вот президент Армении Ваагн Хачатурян, нарушая все правила, позирует у гроба ради удачного кадра. А вот - делегация верноподданных Ее Величества из новой британской колонии - Украины. Всем четверым, и особенно Елене Зеленской, впору вручать "Оскар" за самое эмоциональное прощание с королевой.

Вообще, среди приехавших в Лондон сотен иностранных представителей отличились многие. Скажем, Эмманюэль Макрон с супругой пренебрегли дресс-кодом, зачем-то надев кроссовки и солнечные очки. Потом, правда, уже для службы в храме, переоделись.

Опростоволосился и Джо Байден. Сначала едва справился с книгой соболезнований, прибегнув к шпаргалке. Затем в ответ на просьбу британского правительства не использовать личный транспорт подъехал к Вестминстеру на бронированном лимузине в сопровождении аж пяти машин кортежа. Наконец, уже в аббатстве американский президент не к месту шутил и смеялся. Возможно, спутал Великобританию с Ганой, где похороны - это праздник, с песнями и танцами.

Удивительно, но чопорные британцы на проявившего к ним неуважение заокеанского хозяина совсем не обиделись. Даже наоборот.

"Очень важно, чтобы Великобритания и США объединились в это время. Видеть, как президент США укрепляет эти особые отношения и находит время, чтобы засвидетельствовать свое почтение, имеет основополагающее значение", - говорят они.

Сама панихида в Вестминстерском аббатстве тоже носила несколько сюрреалистичный характер. В основном - из-за выступления переобувшейся в воздухе Лиз Трасс. В прошлом ярая анти-монархистка, а ныне лидер британских консерваторов и защитница короны, степенно зачитала отрывок из Евангелия.

Когда все было сказано, память королевы почтили двумя минутами молчания. Спели гимн и затем вынесли гроб через западные двери. Его еще раз провезли по Лондону - до арки Веллингтона на входе в Гайд-парк. А оттуда отправили уже в Виндзорский замок, где Елизавета II и упокоится.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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