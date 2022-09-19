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Болгарский суд разрешил экстрадицию "российского хакера" в США

16:50
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Речь о 36-летнем Денисе Клостере

Суд в Болгарии разрешил немедленную экстрадицию 36-летнего российского гражданина Дениса Клостера, которого в США обвиняют в компьютерных преступлениях, сообщает газета "24 часа".

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Уточняется, что экстрадиция разрешена на основании официальной просьбы Министерства юстиции США и представленных документов.

Как ранее заявил сам подозреваемый, он согласен на передачу американским властям и намерен перед американским судом доказать свою невиновность.

Начальник консульского отдела посольства России в Болгарии Владимир Чертков сообщил в разговоре с ТАСС, что "российский гражданин ни устно, ни письменно с просьбой оказать помощь в российские дипломатические представительства в Болгарии не обращался".

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