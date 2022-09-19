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Сербские и российские команды объединятся на Суперкубке Единой лиги ВТБ

16:58
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Турнир пройдет с 22 по 25 сентября на "ВТБ Арене"

В Москве с 22 по 25 сентября на "ВТБ Арене" состоится ежегодный предсезонный баскетбольный турнир Суперкубок Единой лиги ВТБ, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

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За Кубок Гомельского поборются ЦСКА, УНИКС, "Зенит" и "Локомотив-Кубань", а также сербские "Партизан" и "Мега".

Шесть команд будут разделены на две группы. Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября, а встреча за бронзу и финал - 25 сентября.

"Питерский "Зенит" попытается защитить звание лучшей команды лиги ВТБ, московский ЦСКА попробует завоевать первый титул в 2022 году, казанский УНИКС постарается удивить звездными новичками, а краснодарский "Локомотив-Кубань" готов продемонстрировать болельщикам свой обновленный молодой состав", - отметили в пресс-службе, напомнив также, что сербский баскетбол - исторически один из самых сильных в Европе.

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