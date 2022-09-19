В Запорожье назвали срок запуска одного из энергоблоков

Ведутся необходимые для запуска работы
Власти Запорожской области рассчитывают запустить к зиме один энергоблок Запорожской атомной электростанции. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказали в военно-гражданской администрации региона.
Руководитель ВГА Евгений Балицкий отметил, что ведутся работы над запуском энергоблока.
Балицкий выразил надежду на то, что "очень может быть, что это скоро состоится", сообщает ТАСС.
В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили последний энергоблок, поскольку украинские военные не прекращают обстрелы станции и прицельно бьют по линиям электропередачи. Это создавало угрозу перегрева генераторов и энергоблоков ядерного объекта.
Позднее в ВГА Запорожской области рассказали, что для запуска Запорожской АЭС потребуются большие объемы электроэнергии — не менее 40 МВт — и горячего пара.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"