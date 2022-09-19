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Россия и Белоруссия выполнили 50% задач союзных программ до 2023 года

17:05
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров

Россия и Белоруссия продолжают укреплять интеграцию в рамках Союзного государства в условиях санкционного давления Запада. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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По словам Лаврова, уже выполнено 50% задач, поставленных в 28 союзных программах на 2021 и 2023 годы, готовятся новые программы на следующие три года.

В рамках сотрудничества также реализуются обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики Союзного государства, Москва и Минск поддерживают друг друга на международных площадках.

Российский министр подчеркнул, что в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада наши два государства укрепляют союзную интеграцию, ведут работу по формированию единого социально-экономического, миграционного, оборонного пространства, сообщает ТАСС.

Ранее в Минске рассказали, что Белоруссия и Россия продолжают работу над межправительственным договором о едином рынке нефти и планируют подготовить документ к утверждению к середине 2023 года.

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