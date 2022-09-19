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Киев объявил фильтрацию населения на подконтрольных территориях

17:56
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Наибольший масштаб подобные мероприятия получили в Харьковской области

В Николаеве националисты останавливают на улицах людей для проверки телефонов и ноутбуков в поисках доказательств возможных связей с Россией, сообщают местные активисты.

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По их словам, это - часть плана Киева, который объявил фильтрацию населения на подконтрольных ему территориях.

Наибольший масштаб подобные мероприятия получили в Харьковской области. Исполнителями выступают участники неонацистской группировки "Кракен", сформированной из бывших заключенных. Репрессиям подвергаются учителя, воспитатели, врачи - люди, которые все это время выполняли свой долг на рабочих местах. При этом правозащитные организации и западные СМИ никак не реагируют.

Опасаясь расправы со стороны последователей киевского режима жители массово уезжают в Россию.

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