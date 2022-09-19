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ОП ЛНР призвала немедленно провести референдум о присоединении к России

17:34
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Обращение направлено главе республики

Общественная палата Луганской Народной Республики в понедельник, 19 сентября, выступила с призывом незамедлительно провести референдум о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.
Названа предварительная дата референдума в Запорожье

Соответствующее обращение общественники ЛНР направили главе республики Леониду Пасечнику.

В обращении отмечается, что вхождение ЛНР в состав России обезопасит республику и откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни, сообщает РИА Новости.

Еще в марте глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время в Луганской народной республике может пройти референдум о вхождении в состав России. Политик заверил, что "народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Россию". При этом конкретные сроки плебисцита обозначены не были.

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