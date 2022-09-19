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Посольство России обвинило Латвию в расовой дискриминации

17:58
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Вильнюс ограничил въезд в страну россиянам

Латвия грубо нарушила Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, закрыв въезд на свою территорию на национальному признаку — гражданам России. Об этом в понедельник, 19 сентября, заявили в российском посольстве в Латвии.
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В дипломатической миссии отметили, что в Латвии в очередной раз подтвердив реноме "демократической и цивилизованной" страны Европейского союза" предпринятыми "репрессивными мерами, основанными на принципах национальной сегрегации".

Начав мыслить бинарными категориями "право/привилегия" в отношении российских граждан, местные русофобы окончательно скатились к откровенно расистской политике", заявили в российском посольстве.

Однако вопреки решениям Вильнюса, нарушающим нормы международного права, Россия сохраняет приверженность принципу открытых границ для всех жителей Латвии, цитирует сообщение посольства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Латвия с 19 сентября закрыла въезд на свою территорию российским гражданам с шенгенскими визами. Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс обратился к россиянам с предупреждением не пытаться пересечь границу, поскольку "вас здесь не ждут".

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