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Молдавия заплатила России за августовские поставки газа

18:18
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Об этом заявили в Кишиневе

Молдавская сторона полностью оплатила российскому "Газпрому" августовские поставки природного газа. Такое заявление в понедельник, 19 сентября, сделало газораспределительное предприятие "Молдовагаз".
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Как отмечается в Telegram-канале молдавской компании, АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" 9,67 млн долларов и полностью оплатило августовские поставки природного газа в республику.

Совместно с правительством Молдавии "Молдовагаз" работает над оплатой аванса за сентябрь, подчеркнули в компании.

Ранее молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Молдавия надеется, что "Газпром" примет просьбу Кишинева о разрешении заплатить за поставки газа позднее, то есть до конца 2022 года. Однако в российской компании подчеркивали, что рассчитывают на своевременную оплату поставок.

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