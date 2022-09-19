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Лавров обсудил с французской коллегой ситуацию на ЗАЭС

18:24
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Киев подвергает Европу опасности ядерной катастрофы

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна провели в понедельник телефонный разговор. Обсуждалась в том числе ситуация на Запорожской АЭС.

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"Министр отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы. Российской стороной вновь акцентирована необходимость немедленного и полного прекращения обстрелов станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по данному объекту", - сообщили в российском МИД.

Там добавили, что министры обменялись мнениями по различным аспектам двусторонней и международной проблематики.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать станцию.

Ранее ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ. Этому предшествовала попытка ВСУ с помощью десанта захватить контроль над объектом. Российские войска успешно отбили атаку.

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