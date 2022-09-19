Посла Канады вызвали в МИД России

Поводом стало нападение на российское посольство в Оттаве

Канадскому послу в России Элисон Ле Клэр выразили протест в российском Министерстве иностранных дел в связи с нападением неизвестного злоумышленника на посольство Российской Федерации в Оттаве. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнили в МИД России, после происшествия Ле Клэр была вызвана на Смоленскую площадь, где ей заявили решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве.

Канадскому послу также указали на недопустимость блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел российского посольства.

Москва также потребовала от канадской стороны незамедлительно принять меры по обеспечению надлежащей охраны российских заграничных учреждений на территории Канады в связи с нападением на посольство, сообщает ТАСС.

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