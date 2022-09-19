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"Надо работать": ЕC попенял Венгрии на недостаточно активную заморозку активов России

18:55
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Всего в ЕС заморозили 14,5 млрд евро российских активов

Европейские государства с разной степенью активности занимаются заморозкой российских активов в рамках санкций. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
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По словам чиновника, всего в Евросоюзе заморозили 14,5 млрд евро в рамках антироссийских санкций, при этом 90% из этой суммы приходится на шесть государств. Больше всего средств, по словам Рейндерса, заморозила Бельгия – 3,5 млрд евро. Более чем по 1 млрд евро заморозили Германия, Австрия, Люксембург, Ирландия.

Рейндерс сделал из этого вывод о том, что "надо работать с остальными, которые либо не заморозили, либо не сообщили об этом".

В качестве отрицательного примера еврокомиссар привел Венгрию, где было заморожено всего 3 тысячи евро с небольшим, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Евросоюз внесет поправки в санкции в отношении России с тем, чтобы страны ЕС смогли разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупных российских кредиторов "для приобретения, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений".

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