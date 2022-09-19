МЭР: потребительский спрос в России прошел пик спада

Властям удалось сохранить устойчивость рынка труда

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что потребительский спрос в России во втором квартале прошел пик спада.

"Оперативные данные говорят о начавшемся оживлении, которое началось в августе. Кредитование экономики на сегодняшний момент восстанавливается за счет именно снижения ключевой ставки и рыночного кредитования", - отметил глава Минэкономразвития, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что властям удалось сохранить устойчивость рынка труда.

Как уточнил Решетников, рост рублевого кредитного портфеля за август составил плюс 2,4 трлн рублей. "Разгоняется" и кредитование физлиц.

"В том числе за счет ипотеки. Пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки поддержит этот тренд", - заключил министр.

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