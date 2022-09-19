Банкоматы крупнейшего в Турции частного банка перестали выдавать деньги с карт "Мир"

По данным СМИ, банк прекратил работать с российской платежной системой

Банкоматы крупнейшего частного турецкого банка Is bankasi перестали выдавать турецкие лиры с карт российской платежной системы "Мир". Попытка снять турецкие лиры приводит к отказу в выдаче наличных средств со ссылкой на превышение суточного лимита. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

19 сентября также появились сообщения в турецких СМИ о том, что банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой "Мир".

Такое решение кредитно-финансовая организация, по данным источников, приняла после заявлений о возможных санкциях Минфина США против зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты "Мир".

Официальные комментарии от представителей банка не поступали.

Ранее в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили, что в России картой "Мир", как и другими сервисами системы, можно будет продолжать пользоваться без ограничений, несмотря на рестрикции со стороны Соединенных Штатов или других государств.

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