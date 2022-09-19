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Итальянский регион заплатит миллион евро штрафа за ошибку сотрудников роддома

19:33
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Две местные жительницы выросли в чужих семьях

Итальянский суд постановил, что власти южной области Апулия должны выплатить в общей сложности миллион евро штрафа из-за ошибки сотрудников роддома, пишет газета la Repubblica.

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Инцидент произошел в июне 1989 года. В больнице Канозы родились две девочки - Антонелла и Лорена. Сотрудники родильного отделения не повесили на детей бирки с информацией об их именах и родителях, в результате чего младенцев перепутали.

В итоге Антонелла попала в детский дом, а затем - в приемную семью. У Лорены тоже были сложные отношения с родителями.

Антонелле возместят около полумиллиона евро морального ущерба. Еще по 215 тысяч получат ее биологические родители. Судебный процесс по иску Лорены продолжается.

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