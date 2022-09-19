Польша ужесточит условия въезда россиян

Об этом рассказали в польском правительстве

Ограничения на въезд в Польшу для граждан России будут ужесточены. Соответствующее постановление в понедельник, 19 сентября, подписал польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

Политик заявил, что такое решение — это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

Подробности о том, о каких именно новых ограничения для граждан России идет речь, Каминьский не привел, сообщает РИА Новости.

С 19 сентября Польша запретила въезд на свою территорию россиянам, оформившим шенгенские визы в других государствах. Ограничение действует для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями. Исключение сделано для тех, кто въезжает в Польшу с гуманитарными целями, а также для некоторых других категорий.

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