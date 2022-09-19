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Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления

19:59
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Погода всю неделю будет неоднородной

Погоду в столичном регионе на неделе, начавшейся 19 сентября, в основном будут определять циклонические вихри с юга и их фронтальные разделы. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.
Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Эксперт предупредила, что атмосферное давление будет демонстрировать резкие колебания не только ото дня ко дню, но и в течение одних суток. Вечером в понедельник давление в Москве и ее окрестностях начнет заметно расти, к середине дня 20 сентября оно увеличится на 13-15 единиц.

В ночь на среду атмосферное давление достигнет нормального значения, поэтому станет больше прояснений, а воздух станет на несколько градусов прохладнее.

В четверг атмосферное давление окажется уже на 3-5 единиц выше нормального, но в пятницу начнет падать, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на наступившей неделе москвичей ждет пасмурная, но относительно теплая погода. Температура днем составит 11-16 градусов. Однако наступления бабьего лета можно не ждать еще минимум неделю.

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