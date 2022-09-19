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Фанаты "Монако" признали россиянина лучшим игроком команды

20:07
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Российский полузащитник отличился в минувшем туре Лиги 1

Болельщики футбольного клуба "Монако" признали россиянина Александра Головина лучшим игроком матча восьмого тура чемпионата Франции против "Реймса".

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По итогам опроса 26-летний полузащитник набрал 32% голосов.

На 47-й минуте встречи Головин отметился голом головой в падении. Это его первый мяч в сезоне. "Монако" в итоге выиграл в гостях со счетом 3:0.

"Монако" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 14 очков в восьми матчах. "Реймс" с шестью очками располагается на 17-й позиции.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. Он провел за монегасков уже 142 матча, в которых забил 18 голов.

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