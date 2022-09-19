Блинкен назвал сохранение "продуктовой сделки" жизненно важным

Соглашение было достигнуто Россией, Украиной, Турцией и ООН

Так называемая зерновая или продовольственная сделка позволила улучшить ситуацию с обеспечением продуктами питания в мире, поэтому необходимо ее сохранить. Такое заявление сделал в понедельник, 19 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Госдепартамента назвал жизненно важным сохранение этого соглашения, "чтобы суда продолжали идти даже в то время, как мы, конечно, работаем над прекращением российской агрессии", сообщает РИА Новости.

Соглашение по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины и из России было достигнуто представителями Москвы, Киева и Анкары, а также ООН. Договоренность действует четыре месяца, до ноября, с возможностью продления.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что Москва может отказаться от продления "продовольственной сделки", поскольку ее не устраивает реализация положений по вывозу российского зерна и удобрений. Дипломат заявил, что "нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной", до сих пор ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт.

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