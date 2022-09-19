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ЦБ ответил на сообщения о затруднениях с картами "Мир" за рубежом

20:38
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

В Турции некоторые банкоматы перестали выдавать деньги по картам "Мир"

Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". Такое заявление в понедельник, 19 сентября, сделал Банк России.
Россия ответила на угрозы США платежной системе "Мир"

В российском регуляторе прокомментировали сообщения о том, что некоторые кредитно-финансовые организации за рубежом перестали обслуживать карты "Мир".

В Центробанке указали на самостоятельность иностранных партнеров в принятии решение, при этом подчеркнув намерение продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир", сообщает ТАСС.

Ранее 19 сентября стало известно, что банкоматы крупнейшего частного турецкого банка Is bankasi перестали выдавать турецкие лиры с карт российской платежной системы "Мир". При этом появились сообщения в турецких СМИ о том, что банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой "Мир".

Однако официально банк Is bankasi не сообщал о прекращении работы с системой "Мир".

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