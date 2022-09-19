ЛНР и ДНР готовы незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России

К референдуму готова и Херсонская область

Сегодня Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России. Решение обосновали необходимостью защитить народ Донбасса от нацистов и восстановлением исторической справедливости - жители этого региона считают себя неотъемлемой частью Русского мира. К референдуму готова и Херсонская область, заявляют местные власти. А с подконтрольных Киеву территорий, где набирает обороты неприемлемая в современном обществе практика фильтрации населения, люди массово бегут в Россию.

Медик тут уже, к сожалению, бессилен. Помогать некому. После ракетного удара, нанесенного украинскими войсками по Куйбышевскому району Донецка, все, кто попал в эпицентр взрыва, мертвы. На месте погибли 13 человек. Еще троих мирных граждан украинская артиллерия убила в этот день в микрорайоне Текстильщик, лишний раз напомнив жителям Донбасса, что их судьба украинскую власть не волнует. Впрочем, за 8 лет в ЛДНР это и так прекрасно усвоили, живя под постоянными обстрелами. На фоне этого геноцида желание людей найти защиту в лице России вполне понятно. О том, что они хотят стать частью исторической Родины, граждане Донецкой и Луганской народных республик высказались еще в 2014 году. И вот теперь там хотят провести референдумы. С такой инициативой к главам ЛНР и ДНР сегодня обратились Общественные палаты этих двух независимых государств.

"Общественная палата Луганской народной республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской народной республики субъектом Российской Федерации. Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении ЛНР. И все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой", - заявила Лина Вокалова, заместитель председателя Общественной палаты ЛНР.

О том же говорят и в Херсонской области, жители которой теперь тоже почувствовали на себе, как к ним относится украинская власть. Обстрелы, террористические акты, убийства чиновников, рискнувших не бежать, а продолжить работу на благо граждан. Таких киевский режим автоматически записывает в предатели, объявляя на них охоту. Так, в прошлую пятницу были убиты замглавы администрации Бердянска Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая местный избирком. Оба застрелены в голову у себя дома. Накануне в собственном кабинете в результате теракта погиб генпрокурор ЛНР Сергей Горенко. Всего же за последние несколько месяцев по приказу офиса президента Украины совершено более 15 различных покушений и убийств.

В Харьковской области (Киев называет это толерантным словом "фильтрация") людей хватают прямо на улицах - очень часто по доносу соседей или знакомых. Их избивают, отвозят в тюрьмы СБУ, коих десятки. Многих без суда и следствия попросту убивают, списывая эти жертвы на якобы зверства российских военных, которые временно отошли с данных территорий. Поводов украинские каратели находят массу. Дал интервью российскому СМИ - коллаборант. Получал гуманитарную помощь - коллаборант. Ругаешь Зеленского - снова коллаборант. Киев уже рапортует - в одной только Харьковской области задержано более семи тысяч человек. Судьба многих из них незавидна, если уж даже за наличие российского паспорта украинские правители планируют давать внушительный срок.

"Если госслужащий получил вражеский паспорт, то получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. За пропаганду враждебного гражданства предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы на срок от 8 до 12 лет", - объявила Ирина Верещук, заместитель председателя правительства Украины.

Впрочем, демократ Зеленский сможет, наверное, предложить альтернативу для проштрафившихся сограждан. Например, стать подопытными кроликами для американских ученых, которые до февраля этого года активно работали на территории юго-восточной Украины. То, что у США там была целая сеть лабораторий, в Вашингтоне с трудом, но все-таки признали. Как и тот факт, что испытания проводились на людях. А образцы исследований вывозились в Штаты.

"Крайне неубедительными выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий граждан - пациентах психиатрических больниц. При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США была нечастой", - сказал в ходе брифинга Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.

Между тем рекой продолжает течь на Украину американское оружие. Именно из него киевские формирования теперь чаще всего и бьют по Донбассу, который после всех этих преступлений, убийств и терактов теперь уже вряд ли когда-нибудь будет украинским.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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