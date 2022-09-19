Так называемая демократия: как Запад борется сам с собой из-за России

Европа может совершить самоубийство в угоду США

Сегодня Польша, Литва, Латвия и Эстония закрыли въезд для граждан России по шенгенским визам. Коллективный Запад не оставляет попыток как можно больнее ударить по России. Более того, Вашингтон и Брюссель давят на те страны, которые не хотят идти на конфликт с Москвой. В Минфине США уже пригрозили ограничительными мерами в отношении финансовых институтов, которые принимают карты "Мир". В итоге сразу два турецких банка прекратили обслуживать клиентов российской платежной системы.

Министр экономики Германии осматривает место будущего терминала СПГ в Любмине, на севере страны. Строительство должно начаться уже во вторник и, по задумке властей ФРГ, когда-нибудь избавит страну от зависимости от российского газа. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек успокаивает уже начинающих замерзать немцев: деньги на покупку дорогого СПГ есть, но инфраструктура пока не позволяет принимать необходимые объемы. И даже в Любмине будущие терминалы подключат к действующим газопроводам "Северного потока".

Ну а пока гражданам Германии нужно надеяться, что их канцлер сможет выпросить немного газа у арабов.

"На следующей неделе канцлер отправится в Объединенные Арабские Эмираты и наверняка сможет там подписать несколько контрактов на поставки СПГ. Если все будет хорошо, и если Германии удастся жить экономно, и если нам повезет с погодой, у нас будет шанс нормально пережить зиму. И я не вижу сценария, в котором "Северный поток - 2" мог бы сыграть роль в обеспечении энергобезопасности Германии", - отметил Хабек.

Немцы хорошо помнят провальные вояжи вице-канцлера с шефом Шольцем в Катар. Бюджетные деньги на поездку внушительной делегации потрачены огромные, а катарский газ пошел в Италию, а не в Германию. Бюргерам только и остается выходить на митинги и требовать запуска "Северного потока - 2". В отличие от вице-канцлера они понимают связь между этим трубопроводом и теплом в домах.

Протестные уикенды становятся европейской реальностью по мере наступления холодов. Но митинг, прошедший во Франкфурте, выбивается из общего ряда демонстраций. Несколько тысяч немцев собрались в центре города и почтили минутой молчания погибших детей Донбасса. То, что именно европейские политики имеют прямое отношение к многочисленным убийствам мирных жителей Донбасса, поставляя Украине оружие, отражено на плакатах: нет политике лжи, нет оружию и войне. А еще немцы, вышедшие на улицы, выступают за запуск "Северного потока - 2", дружественные отношения с Россией и отмену санкций. То, что рестрикции бьют по ним же, ощутили сполна. На распространившихся в Сети кадрах граждане ФРГ проявляют удивительную для немцев нетолерантность. Бандеровцам, которые попытались помешать митингу, четко указали их место под выкрики "Нацисты, вон отсюда!".

В Молдавии оппозиция объявила о бессрочной акции протеста. Накануне на улицы Кишинева вышли почти 50 тысяч человек. Несколько сотен из них остались на ночь в палаточном лагере перед зданием парламента. Сегодня демонстрации продолжились. Причины недовольства населения те же, что и других европейцев: энергетический кризис и рекордная инфляция. Молдаване требуют отставки правительства и досрочных выборов. Президенту Майе Санду не до этого - она в очередном турне по Европе и Америке. Главные темы командировки, как она это сама назвала, - обсуждение вызовов, которые стоят перед европейским континентом в связи с украинским конфликтом. Какие указания президент Молдавии получит от Джо Байдена, понятно из интервью последнего: "Победа в войне на Украине означает полное вытеснение России из Украины и признание ее суверенитета. Россия оказалась не такой компетентной и способной, как многие думали".

У тех государств, которые не готовы конфликтовать с Россией до последнего украинца или до последнего замерзшего гражданина, неожиданно начинаются проблемы. Так, например, Венгрии Еврокомиссия пригрозила заморозить 7,5 миллиардов евро выплат из бюджета ЕС. Но у Будапешта появился неожиданный союзник. Премьер Польши Матеуш Моравецкий мгновенно простил своему венгерскому коллеге Виктору Орбану дружбу с Москвой, критику санкций и обвинения Запада в украинском кризисе. Польский пан набросился на евробюрократов с ультимативными заявлениями: "В Варшаве будут решительно выступать против любых действий европейских институтов, которые намерены незаконно лишить Венгрию средств".

Запал пана Моравецкого вполне объясним, и это отнюдь не благородная помощь другу. Он просто печется о своей рубашке, которая намного важнее европейской солидарности. В феврале Брюссель притормозил выделение денег Варшаве на восстановление после пандемии - за то, что Польша попыталась настоять на верховенстве национального права над общеевропейским. Впрочем, не исключено, что ближе к зиме поляки сменят риторику. Отказавшись от российского газа, первое время они закупали наше же топливо у Германии. Потом сделали ставку на Норвегию, которая мгновенно взвинтила цену. Из-за засушливого лета в скандинавской стране остановились гидроэлектростанции. Поэтому пришлось высвобождать для внутреннего пользования запасы газа, которые могли бы пойти на импорт. Так что спасти всех европейцев Осло не сможет.

Энергокризис накрыл даже страны, не участвующие в санкционной войне с Москвой. Турецкие промышленники в экономических трудностях винят украинский конфликт и США, которые его раздувают.

"Я думаю, США спровоцировали эту войну. Теперь весь мир может видеть, что американцы принесли Украине. То же самое, что они сделали со своей так называемой демократией на Ближнем Востоке", - отметил Гокхан Турхан, председатель Стамбульской промышленной палаты.

В то же самое время другая часть турецкого бизнеса пляшет под дудку американского Минфина. Финрегулятор США заявил о готовности применять санкции против стран, принимающих карты "Мир". И тут же крупнейший частный банк Турции временно отказался их обслуживать. Хотя ранее республика сама зазывала российских туристов среди прочего тем, что страна без проблем работает с российской платежной системой.

С понедельника Эстония, Латвия, Литва и Польша вводят запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными и в других странах ЕС. Туристов, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры посчитали угрозой безопасности. Владельцам недвижимости в этих странах предложили управлять ей дистанционно. По сути, прибалты и поляки нашли еще один способ отъема собственности у россиян.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"