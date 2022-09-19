В Тегеране полиция открыла огонь по участникам студенческой демонстрации

Поводом для народных волнений стала смерть 22-летней женщины

В столице Ирана полиция открыла огонь по участникам студенческой демонстрации. Информация о пострадавших уточняется. Массовые акции протеста в Тегеране продолжаются уже несколько дней, сообщает "ТВ Центр".

Поводом для народных волнений стала смерть 22-летней женщины. Трагедия произошла на прошлой неделе. Махсу Амини задержали полицейские из-за неправильно надетого хиджаба. Во время разъяснительной беседы в участке у нее случился сердечный приступ, и спустя три дня Махса скончалась.

Президент Ирана Ибрахим Раиси поручил главе МВД в срочном порядке расследовать обстоятельства произошедшего. Но люди в знак протеста продолжают выходить на улицы городов, а в соцсетях набирают популярность видеоролики, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджабы и платки русари.

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