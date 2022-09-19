Елизавету II похоронили в часовне Виндзорского замка

Официальные мероприятия по случаю похорон королевы завершены
В часовне Виндзорского замка опустили в королевскую усыпальницу гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II, передает Би-би-си.
Предварительно с гроба сняли корону, скипетр и державу, которые передали главному священнику Виндзора. Королевский ювелир доставит эти предметы в Лондонский Тауэр, где хранятся императорские драгоценности.
Официальные мероприятия по случаю похорон королевы, таким образом, завершены.
На службе присутствовали в том числе король Карл III с супругой Камиллой Паркер-Боулз. Архиепископ благословил Карла III, прозвучал национальный гимн. Затем члены монаршей семьи направились в Виндзорский замок.
Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Великобритании стал ее 73-летний старший сын. Наследником Карла III является его получивший титул принца Уэльского сын Уильям.
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