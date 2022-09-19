ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елизавету II похоронили в часовне Виндзорского замка

20:55
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Официальные мероприятия по случаю похорон королевы завершены

В часовне Виндзорского замка опустили в королевскую усыпальницу гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II, передает Би-би-си.

Волевая и мудрая: во всем мире скорбят по королеве Елизавете II
Королевская семья опубликовала новый портрет Елизаветы II

Предварительно с гроба сняли корону, скипетр и державу, которые передали главному священнику Виндзора. Королевский ювелир доставит эти предметы в Лондонский Тауэр, где хранятся императорские драгоценности.

Официальные мероприятия по случаю похорон королевы, таким образом, завершены.

На службе присутствовали в том числе король Карл III с супругой Камиллой Паркер-Боулз. Архиепископ благословил Карла III, прозвучал национальный гимн. Затем члены монаршей семьи направились в Виндзорский замок.

Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Великобритании стал ее 73-летний старший сын. Наследником Карла III является его получивший титул принца Уэльского сын Уильям.

ВИДЕО: Западные лидеры превратили похороны Елизаветы II в фарс

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Похороны Елизаветы II
Похороны Елизаветы II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.