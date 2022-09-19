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В Госдуме анонсировали референдум в ЛНР до конца осени

20:58
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Источники этой информации не сообщаются

Референдум о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации состоится осенью, в ближайшее время. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказал первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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По утверждению парламентария, избирательная система Луганской Народной Республики республики на 100% готова к проведению референдума о вхождении в состав России.

Водолацкий также отметил, что "люди устали ждать", поэтому "это должно произойти быстрее, это воля людей". По мнению депутата, референдум произойдет осенью, причем не поздней, сообщает ТАСС.

Ранее Общественная палата Луганской Народной Республики выступила с призывом незамедлительно провести референдум о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации. В обращении отмечается, что вхождение ЛНР в состав России обезопасит республику и откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.

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