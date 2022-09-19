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В системе "Мир" прокомментировали решение турецких банков по приему карт

21:21
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Уже два банка в Турции приостановили выдачу наличных по картам "Мир"

Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках зависит от позиции самих кредитных организаций. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказали в пресс-службе платежной системы.
Как отметили представители системы, зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир".
ЦБ ответил на сообщения о затруднениях с картами "Мир" за рубежом

В пресс-службе системы "Мир" также напомнили, что некоторые турецкие банки-эквайреры, обеспечивающие прием карт "Мир" на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков, сообщает РИА Новости.

Ранее 19 сентября стало известно, что банкоматы крупнейшего частного турецкого банка Is bankasi перестали выдавать турецкие лиры с карт российской платежной системы "Мир". Также появились сообщения о том, что банк Denizbank также прекратил выдачу наличных средств с карт "Мир".

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