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Посольство России в Канаде сочло нападение на дипмиссию попыткой теракта

21:37
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Атака на дипмиссию обошлась без жертв

Российское посольство в Канаде расценивает нападение на дипломатическую миссию в Оттаве как попытку совершения террористического акта. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказал посол России в североамериканской стране Олег Степанов.
Названы имена погибших в Кабуле сотрудников посольства России

Дипломат подчеркнул, что только по счастливой случайности это происшествие обошлось без жертв и нанесения вреда имуществу российского посольства, сообщает ТАСС.

После нападения на российское посольство в Министерство иностранных дел России вызвали посла Канады в Москве, дипломату заявили решительный протест в связи с нападением и потребовали обеспечить принятие мер по защите российских загранучреждений.

Канадскому послу также указали на недопустимость блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел российского посольства.

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