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Миссия ОДКБ подготовила предложения для Армении и Азербайджана

21:57
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Представители ОДКБ изучили ситуацию на границе двух государств

Передовая группа миссии ОДКБ выработала предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказали в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.
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В Министерстве обороны Армении прошла встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в стране. Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал армянского министра обороны Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам.

Стороны провели откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности.

Содержание предложений пока не раскрывается, сообщает ТАСС.

16 сентября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также обращение Армении в ОДКБ для помощи в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном.

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