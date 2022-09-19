Власти Москвы и Улан-Батора договорились о сотрудничестве на ближайшие годы

Сергей Собянин и Долгорсурэнгийн Сумъяабазар обсудили актуальные проблемы развития городского хозяйства

Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Улан-Батора, сообщает портал мэра и правительства российской столицы.

"В ходе продолжительной дружественной беседы главы двух городов обсудили актуальные проблемы развития городского хозяйства российской и монгольской столиц. Сергей Собянин подробно проинформировал своего коллегу о проектах правительства Москвы в сфере модернизации транспортной системы, создания качественной городской среды и развития туризма", - говорится в сообщении.

Как отметил Собянин, Москва высоко ценит дружественные связи, которые всегда связывали ее и Улан-Батор.

"Готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул градоначальник.

Сумъяабазар, в свою очередь, поздравил москвичей с прошедшим 875-летием российской столицы.

Новая программа, в частности, предусматривает торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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