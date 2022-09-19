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"Желтый" уровень погодной опасности введен в Москве из-за ветра

22:17
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Москвичей предупредили о необходимости соблюдать осторожность

В Москве и Московской области в ближайшее время сохранится сильный порывистый ветер, погода оценивается как потенциально опасная. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказали в Гидрометцентре России.
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Согласно прогностической карте предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, скорость порывов ветра может достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим в столичном регионе введен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Период действия введенного предупреждения — до 09:00 мск вторника, 20 сентября.

Жителей Москвы призывают соблюдать осторожность в связи с сильным ветром: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщает АГН "Москва".

Погода в столичном регионе на наступившей неделе будет неоднородной. Синоптики пояснили, что метеоусловия в Москве и Московской области в основном будут определять циклонические вихри с юга и их фронтальные разделы. В течение недели ожидаются скачки атмосферного давления.

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