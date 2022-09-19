Площадь пожара на заводе в Ижевске превысила 5 тыс. "квадратов"

В ликвидации последствий задействованы свыше 100 человек личного состава и 30 единиц техники

В Ижевске уже несколько часов тушат крупный пожар, передает "ТВ Центр".

Загорелся производственный корпус лакокрасочного завода. К этому моменту огонь успел распространиться на площади свыше 5 тысяч квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля.

В ликвидации последствий задействованы свыше 100 человек личного состава и 30 единиц техники. Стягиваются дополнительные силы. На месте также работает мобильная лаборатория экомониторинга.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

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