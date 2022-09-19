Венгрия убедила Еврокомиссию не лишать ее финансирования

Страна могла лишиться 7,5 млрд евро

Венгерским властям удалось убедить Брюссель в выполнении всех обязательств, принятых на себя в качестве члена Евросоюза, поэтому потеря финансирования Будапешту не грозит. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказала министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

Еврокомиссия предложила временно перестать выплачивать финансовые средства Венгрии из общего бюджета Евросоюза, чтобы защитить финансовые интересы ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии. Это грозило стране потерей 65% выплат по трем программам в рамках "политики сплочения" (7,5 млрд евро).

По словам Варги, ЕК подтвердила, что предложенные венгерским правительством меры устраняют опасения, которые заставили Брюссель инициировать процедуру возможного прекращения финансирования Будапешта.

Министр заявила, что "Венгрия еще не потеряла средства ЕС, и, судя по решению комиссии, принятому в воскресенье, эта опасность даже не грозит", сообщает агентство "Прайм".

В Венгрии активно выступают против санкционной политики Брюсселя в отношении России, считая ее ошибочной. Политолог Дмитрий Бабич выразил мнение, что это инакомыслие сделало Будапешт изгоем в Евросоюзе и грозит стране наказанием.

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