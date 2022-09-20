Противостояние нарастает: озвучены противоречия среди стран Европы

В ЕС ощущается давление США

Подорвёт ли украинский кризис ведущие позиции Германии в Евросоюзе? Чем объяснить агрессивную риторику Варшавы в адрес Берлина? И в какой мере давление Вашингтона вынуждает европейских политиков совершать деструктивные шаги?

Противоречия, нарастающие среди европейских стран, Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответила директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

"Внутри Запада идет противостояние между США и западной Европой. Внутри Европы идет противостояние уже между крупными государствами, такими как Германия и Франция. Но Германия, без сомнения, остается крупнейшей экономикой Европы, которую Вашингтону необходимо ослабить", - рассказала Вероника Крашенинникова.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"